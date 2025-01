Del Gobbo e Tidei: "Bene la conferma del Pronto Soccorso"

"Il direttore Grinta e i componenti della Giunta regionale sono uomini di parola". Questo è il messaggio emerso dalla Conferenza dei sindaci che si è tenuta nei giorni scorsi, come affermano i rappresentanti amandolesi di Fratelli d’Italia Danilo Del Gobbo e Valerio Tidei, che ribadiscono il Pronto Soccorso per il nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola.

"Abbiamo seguito il percorso del nuovo ospedale dei Sibillini dall’inizio – spiegano Del Gobbo e Tidei - e abbiamo sempre chiesto con grande forza alla Regione Marche di inserire il Pronto Soccorso, lavorando attivamente in stretto contatto con tutta la Giunta, a partire dal presidente Acquaroli, al quale va il nostro ringraziamento. Il direttore Grinta è stata una figura centrale, ma soprattutto lo sono stati il consigliere Andrea Putzu e dell’assessore Francesco Baldelli. Abbiamo provato con mano che per fare le cose per bene ci vuole tempo. Non dimentichiamo che il Pd aveva previsto un Punto di primo intervento. Quindi vorremmo tranquillizzare la popolazione e chiedere loro di avere ancora un po’ di pazienza perché l’obiettivo è finalmente vicino.

Ripensare gli attuali distretti sanitari non deve essere un tabù. La sanità deve essere al servizio delle persone e occorrerà valutare anche l’opzione di creare nuovi distretti per renderla più fruibile, soprattutto per noi dell’entroterra. Per il momento è stato importante sterzare dalla politica degli ospedali unici voluta dal Pd e riuscire ad ottenere per l’area dei Sibillini, un ospedale con tutti i crismi, perché nelle idee dell’ex Giunta regionale così non era". A.C.