"Deludenti i primi numeri sul turismo"

Grande la soddisfazione espressa dall’amministrazione comunale e, soprattutto dall’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, per un andamento turistico nel 2024 ritenuto molto positivo anche perché caratterizzato da una miriade di eventi di qualità, praticamente uno al giorno e a volte anche di più, che hanno riempito di gente le vie e le piazze della città. Ma, secondo l’ex assessore al turismo e attuale consigliera comunale del Pd, Catia Ciabattoni, non è tutto oro quello che luccica: "In primavera – spiega – il turismo ha retto abbastanza bene nelle strutture ricettive collaterali, grazie ai vari eventi sportivi che sono stati organizzati e che hanno richiamato a Porto San Giorgio da tutta Italia atleti e appassionati nelle varie discipline dello sport".

Il giudizio sull’andamento turistico dell’ex assessore, però, cambia quando fa riferimento al periodo estivo: "A luglio e agosto – sono le sue parole – mesi in cui si svolge il turismo, quello vero, si è verificato un importante calo di arrivi e di presenze negli hotel: per la precisione meno 9% gli arrivi e meno 8% le presenze".

I dati sono parziali perché mancano quelli relativi alla seconda parte dell’anno 2024. Il commento di Ciabattoni: "Tutto questo significa che non siamo attrattivi e che le politiche di promozione e di accoglienza realizzate fino ad ora non sono adeguate, nonostante il dispendio di soldi pubblici spesi per iniziative che il più delle volte lasciano il tempo che trovano, sono per lo più ripetitive rispetto a quelle degli anni passati e dei riscontri a fronte degli investimenti effettuati nulla è dato sapere pur avendolo chiesto all’assessore competente in consiglio comunale".

L’ex assessore critica Marcattili pure per i tanti concerti che organizza anche nel periodo estivo, di cui mena vanto e che in verità richiama sempre tanta gente: "Ma – maligna Ciabattoni – avranno pure richiamato molte persone tuttavia non sono stati in grado di scongiurare la diminuzione di arrivi e presenze". Quello che viene fuori dai dati – conclude Ciabattoni – è che nonostante i tanti soldi che l’attuale amministrazione investe sulle manifestazioni e di cui abbiamo sempre chiesto informazioni, non ci sono stati risultati positivi. Il periodo estivo è stato decisamente deludente. I concerti possono richiamare le persone ma non sono sufficienti per dati turistici positivi se quando arrivano i turisti trovano una città buia, sporca, confusionaria, priva di parcheggi e di verde pubblico attrezzato. Sarebbe necessario effettuare opere strutturali per rendere la città accogliente e viva".

Silvio Sebastiani