Di corsa contro le distrofie, aperte le iscrizioni alla Brain Run

Per combattere la Sla, la Sma e le distrofie muscolari la ricerca può fare tanto ma è importante dare una mano: è nata quattro anni fa la Brain Run, trofeo podistico Moretti Corva che, in poche edizioni è diventato un evento di richiamo sia dal punto di vista sportivo, sia per le finalità solidali ai fini della ricerca tanto che è stato rinnovato il rapporto con il centro di ricerca medico Nemo di Ancona. Principale ideatore della Brain Run è Fausto Chioini, un appassionato di corse podistiche che sta convivendo con la Sla e che mostra una determinazione ferrea nel voler vivere appieno il piacere di questa manifestazione: "Sono qui ad esprimere orgoglio e la felicità per un percorso della Brain Run che è andato sempre in crescendo. Nonostante le mie condizioni di salute siano sempre più compromesse trovo ancora la forza per dare il mio contributo, grazie soprattutto alle emozioni positive che mi sono state trasmesse in questi anni". Manca un mese esatto al 25 maggio, giorno in cui si correrà la Brain Run, ma le iscrizioni sono già aperte e durante il festival del 1 Maggio, uno stand della Podistica Moretti Corva sarà presente sul lungomare centro per raccogliere iscrizioni e il ritiro dei pettorali. Il percorso della Brain Run, gara podistica nazionale dei 10 km su strada e la passeggiata di 3 Km non agonistica, lascia la Corva per spostarsi sul lungomare. Una novità è la coralità dell’evento sportivo vista la partecipazione delle associazioni cittadine, da San Crispino Eventi a Vivi il Centro, a Gli Amici di Cesare, Unpli – pro Loco Marche e associazioni di quartiere. Il sindaco ringraziando la Podistica Moretti Corva e "il nostro grande concittadino Fausto Chioini che ha reso possibile un evento che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città".

Marisa Colibazzi