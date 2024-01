Domande per il servizio civile. Cinque progetti scelti dal Comune

È tempo di servizio civile, di un anno da spendere per capire il mondo e aiutare gli altri. Fermo, in collaborazione con i Comuni dell’Ats XIX nell’ambito del bando per operatori volontari di Servizio Civile Universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, selezionerà 79 giovani, di cui 20 con minori opportunità da impiegare nei 5 progetti inseriti nel Co-programma "Marche 24: Laboratori di cittadinanza"."Il Servizio Civile è una testimonianza diretta di cittadinanza attiva, ha detto il Coordinatore dell’Ambito Sociale XIX Alessandro Ranieri , un’opportunità di confronto e di crescita per gli stessi partecipanti". I progetti del Comune di Fermo che verranno attivati in tutto il territorio dell’ATS XIX, sono diversi, il primo si intitola ‘Territorio solidale’ e si rivolge a 48 giovani per il supporto a minori in condizioni di disagio o di esclusione sociale. E poi, ‘Come un libro aperto’, sono 15 posti per la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. E ancora, 8 posti sono per il settore della protezione civile, sei posti sono dedicati all’agricoltura sociale, per l’attività di riabilitazione per persone in difficoltà o fragili. Sono invece due i posti per gli sportelli informativi nel settore culturale, ambientale, nel turismo sostenibile e sociale e sport. Per tutti l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi, a fronte di un assegno mensile di 507 euro. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 38 anni d’età. Gli aspiranti devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata all’ente titolare del progetto prescelto, solo attraverso la piattaforma Dol entro il 15 febbraio.