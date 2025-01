Dragomir avverte L’Aquila: "Ce la metteremo tutta"

Domenica scorsa ad Isernia ha fatto il suo esordio da titolare, tra l’altro adattandosi sulla sinistra della linea difensiva, disimpegnandosi bene in un match molto delicato. Ha rotto dunque il ghiaccio con il gialloblù Cosmin Dragomir, esterno classe 2006, che ha raccontato le emozioni dell’esordio e anche il suo ambientamento in collegamento con Lunediretta su Tv Centro Marche. "E’ stata una gara dura e maschia per un risultato che è molto utile per noi. L’Isernia ha trovato un eurogol ma noi siamo stati bravi a reagire subito e devo dire che non avremmo meritato assolutamente la sconfitta. Non smettiamo mai di crederci e abbiamo reagito subito trovando il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo".

Sette punti in tre gare e una inversione arrivata con Fabio Brini in panchina: "Il mister ha grandissima esperienza, sa stare in campo e con i giocatori. Il clima è cambiato e siamo molto tranquilli. Non ha alcuna intenzione di inventarsi nulla e a me ha ripetuto prima di entrare in campo domenica "Il calcio è molto semplice". Noi dobbiamo lavorare sulla continuità che in questo momento soprattutto diventa fondamentale, non possiamo permetterci in alcun modo passi falsi. E mentalmente dobbiamo lavorare per avere l’approccio giusto in ogni momento delle singole gare. Poi chiaramente i risultati hanno portato tranquillità e si lavora meglio. Lo spogliatoio è decisamente sereno e questo è il modo migliore per prepararsi in vista delle prossime sfide".

Prossima tappa quella contro l’Aquila di mister De Feudis, reduce dallo scontro diretto casalingo perso e comunque seconda forza con merito di questo campionato. "Sarà una gara molto importante per noi – ribadisce Dragomir - in casa nostra non renderemo loro la vita semplice sicuramente. Ce la metteremo tutta perché se L’Aquila vuole portare via punti da noi dovrà fare veramente qualcosa di super. Il pubblico di Fermo merita una vittoria e una gioia importante, sarà una battaglia sportiva molto tosta".

Roberto Cruciani