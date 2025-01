"Dura guardare in prospettiva"

"La crisi energetica e gli aumenti di tutte le materie prime, si ripercuotono inevitabilmente sui bilanci annuali e mettono difronte al rischio di dover aumentare i costi al cliente". E’ la voce di Francesco Gregori, titolare da 27 anni della spaghetteria Planet a Rubbianello di Monterubbiano. Punto di riferimento per la degustazione di primi piatti, pizza, birre e prodotti di ristorazione, il Planet è noto per l’alta qualità delle materie prime impiegate in cucina. "A fronte dei continui rincari – spiega Gregori – mai abbiamo pensato di abbassare il livello di qualità. Così come non vogliamo pesare sul costo finale al cliente perché ci rendiamo conto che anche le famiglie vivono gli stessi disagi legati agli aumenti. Certo è – prosegue – che il rischio nel fronteggiare una continua condizione di maggiorazione di spesa, è sempre più ingestibile". Lodevole la volontà di Gregori di ammortizzare gli incrementi con la consapevolezza di minor guadagno annuale. Ma oggi, insieme alla preoccupazione per le bollette del prossimo trimestre, anche per Gregori sale quella legata al futuro. "Ci aspetta un trimestre difficile che in qualche modo dovremo affrontare – dice – ma il problema resta legato alla soluzione dello stesso. Imprenditori, ristoratori, tutti coloro che come me debbono far riportare i conti a fine anno, possono gestire autonomamente i rincari di varia natura, ma nessuno di noi può frenare il fenomeno dei continui aumenti di energia e gas che rischia di piegare sia l’economia del territorio che impedire la crescita di aziende e persone vocate all’impresa. E’ necessario – prosegue Gregori – ripristinare le condizioni idonee a preservare le tante entità d’impresa che caratterizzano il territorio. Allo stesso modo è importante creare condizioni favorevoli a vantaggio delle nuove generazioni. Invece la situazione attuale è da sopravvivenza e non da rosee prospettive future".