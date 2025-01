E’ iniziata la seconda fase dei lavori

Era stata annunciata e ieri è stata avviata la seconda fase dei lavori in via Principe Umberto, tra via Dalmazia e via Leopardi. Un rifacimento in linea con quanto fatto nel primo tratto della via per cui sarà rimossa la pavimentazione a masselli per sostituirla con una nuova asfaltatura. "Per questo intervento abbiamo stanziato altri 100mila euro che ci consentiranno di proseguire fino all’incrocio con via Gramsci" fa sapere il sindaco invitando residenti, commercianti e la cittadinanza in generale a pazientare e sopportare qualche disagio per avere una delle vie centrali della città completamente riqualificata.

Interviene sul ‘piano asfalti’ predisposto dall’amministrazione anche Gioia Di Ridolfo, (consigliera comunale, nonché coordinatrice locale di Fd’I) che, innanzitutto, sottolinea la piena consapevolezza dell’attuale maggioranza delle priorità su cui intervenire e sul fatto che una di queste è il miglioramento della qualità e delle condizioni delle strade cittadine. "E’ un punto sul quale il mio interesse e impegno sono sempre costanti e, di concerto con Andrea Balestrieri (vicesindaco e assessore ai lavori pubblici) fino ad oggi sono state eseguite quattro opere di asfalti in via Pesaro e sul relativo sottopasso, in alcune zone del quartiere Fonte di Mare e, di recente, via Marche. In quest’ultimo caso, era necessario il rifacimento del manto stradale, riqualificandolo e restituendo decoro a una via importante, dove insiste, tra l’altro, la scuola primaria De Amicis. Un risultato ottenuto anche confrontandoci con l’associazione di quartiere".

La Di Ridolfo evidenzia come questo modus operandi sia legato al continuo ascolto e confronto con i quartieri e anche se "le tempistiche non saranno sempre immediate, l’impegno e la volontà di intervenire sulle strade resta una nostra priorità".