La pseudo occlusione intestinale cronica pediatrica, comunemente detta Poic, è una malattia rara, invalidante e crea disordine nell’intestino. Tra i sintomi più comuni di ostruzione intestinale ci sono disidratazione, gonfiore, abbattimento. La Poic dipende da varie cause, ad esempio malattia muscolare e nervi intestinali. La causa può essere riducibile anche con una mutazione del Dna. Essa può coinvolgere l’apparato digerente. Gli organi coinvolti sono stomaco, intestino, tutto l’apparato digerente, il colon e a volte la vescica. Al momento non esiste nessuna cura per questa patologia. La digestione terapeutica coinvolge numerosi specialisti in un team multidisciplinare che include pediatri, ecc. Ci sono terapie per alleviare i sintomi ed evitare complicanze ed inoltre non esistono farmaci specifici. Gli obiettivi primari sono il trattamento dei sintomi ostruitivi e di mantenimento di un buono stato nutrizionale ed un valido accrescimento. La nutrizione enterale e spesso parenterale hanno un ruolo fondamentale per garantire il sostentamento del piccolo paziente.