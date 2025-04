Ebbrezza e fogli di via, i carabinieri denunciano quattro persone

Denunciati 4 pregiudicati per vari reati. Ad Amandola i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 21enne algerino per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo inoltre amministrativamente per ubriachezza. Il giovane, mentre si trovava all’interno di un bar del centro in evidente stato di ebbrezza, ha reagito in modo violento nei confronti dei militari. Denunciata alla Procura una 38enne marocchina, senza fissa dimora. La donna è stata controllata all’interno di un bar a Porto San Giorgio, ed è risultata inottemperante ai provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune e di accesso agli esercizi pubblici, emessi dal questore a dicembre 2024. A Moresco i carabinieri hanno denunciato un 34enne fermano, per violazione del divieto di accesso agli esercizi pubblici. L’uomo è stato trovato all’interno di un bar, nonostante un provvedimento di divieto emesso dal Questore nel maggio 2024. Infine, a Porto San Giorgio i carabinieri hanno denunciato un 20enne marocchino, per inottemperanza alla misura del foglio di via obbligatorio dal comune riviaresco.

a.c.