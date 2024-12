Ecco il Deviango: un vino bianco ma viene prodotto da uve rosse

Un vino autoctono e quindi rigorosamente Made in Fermo che ha una particolarità: è un bianco anche se viene prodotto da uve rosse. È il Deviango un vino che sta aumentando sempre più la propria penetrazione sui mercati sia nazionali e sia internazionali. Deviango è un vino bianco nato dall’idea dell’enologo Matteo Lupi e dalla collaborazione di quattro cantine marchigiane: Cantina Di Ruscio, Casale Vitali, Casa Vinicola Geminiani e Cantina Vittorini.

Il progetto ha l’obiettivo di esprimere al meglio i profumi e le potenzialità del vitigno Sangiovese, che nelle alte colline dell’entroterra fermano presenta una particolare conformazione. "L’annata appena conclusa si è rivelata particolarmente favorevole per la produzione del Deviango – spiega l’enologo Lupi associato alla Cia Agricoltori provinciale di Ascoli, Fermo e Macerata – grazie a un clima caratterizzato da alte temperature e stress idrico moderato, che ha rallentato il processo di maturazione delle uve. Questo ha permesso di raccogliere uve con un livello di acidità ottimale e una concentrazione aromatica superiore alla media, esaltando ulteriormente le caratteristiche uniche del territorio.

Il Deviango esprime una grande potenzialità aromatica, che si sviluppa al massimo a distanza di tre o quattro anni dalla vendemmia, rendendolo un vino capace di raccontare al meglio le peculiarità del territorio fermano. Il grappolo di questa varietà è caratterizzato da una doppia fila di acini, con quelli esterni che diventano rossi e quelli interni che restano bianchi. Per questo motivo, il Deviango è un vino da uva rossa, lavorato con un attento processo di vinificazione in bianco, che si distingue per il suo colore giallo paglierino e il profumo intenso di piccoli frutti a bacca rossa.

Il Deviango non solo valorizza il Sangiovese, ma supporta lo sviluppo e la promozione del territorio marchigiano nel panorama vitivinicolo nazionale. Il vino viene proposto con un’etichetta unica e un prezzo fisso. Il progetto, nato nel 2018, ha visto una costante crescita, sia tra i consumatori locali, esperti e non, sia tra i turisti, soprattutto quelli provenienti dal Nord Europa, che da anni visitano le splendide località marchigiane. Il successo crescente del Deviango ha stimolato anche l’ambizione di esportare in Europa.

Vittorio Bellagamba