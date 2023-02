Ecco la collezione autunno-inverno

Tod’s ha presentato a Milano la collezione per l’autunno – inverno 2023-2024. Le nuove proposte Tod’s raccontano un’eleganza raffinata e contemporanea. Una collezione dall’identità forte che unisce l’alta qualità della tradizione artigianale alle linee pulite e alla morbidezza dei materiali preziosi. Walter Chiapponi, direttore creativo di Tod’s, propone una collezione essenziale e moderna, fatta di pezzi iconici, preziosi. Sono il peacoat con i bottoni ricoperti in pelle che ricordano gli iconici gommini di Tod’s, e il parka, dai dettagli couture. Sono i bomber corti e avvitati, in nappa o in maglia con dettagli in shearling, e sono i giubbotti imbottiti, in tessuto o in pelle, dalle forme eleganti. Sono gli abiti maschili, anche gessati, dove la giacca con le spalle importanti perde i revers e si indossa con camicie strutturate. E sono i grandi cappotti morbidi e oversize, lunghi fino a terra. La maglieria è estremamente femminile, la polo con la zip ha dettagli in pelle, l’abito in maglia è sensuale e avvolgente. I tessuti sono esclusivamente naturali: le lane e i cotoni dello sportswear sono uniti alle pelli più morbide e preziose, personalizzate con trattamenti artigianali. La palette dei colori resta monocromatica nei toni caldi del cammello, marrone e crema, per finire con il grafismo del bianco e nero.