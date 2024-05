Elezioni: ecco la lista ’Nuovamente’

Quattro conferme, otto volti nuovi, sette donne (compresa la candidata sindaca) e sei uomini. Questa la squadra di Nuovamente per Monte Urano che candida Moira Canigola per il terzo mandato consecutivo a Sindaco. Ed è proprio la prima cittadina a presentare la sua squadra con le conferme degli assessori uscenti Gicacomo Sollini (vice sindaco) e Stefano Mandolesi (assessore allo sport) oltre alla Presidente del Consiglio Comunale Lucia Diomedi e la consigliera di maggioranza Alessia Iacopini. Il più esperto in lista è Gabriele Sgarzoni, 72 anni già assessore dal 1975 al 1985, mentre il più giovane è il 23enne Francesco Marozzi, appena 24 anni. "Abbiamo figure con diverse professionalità ma con una rappresentanza molto forte di quella che è la nostra società – ha sottolineato la Canigola - i quattro consiglieri uscenti porteranno esperienza e continuità ma un grazie va a chi in questi anni ha portato avanti questa esperienza. Tutti i candidati vivono intensamente la comunità e saranno i nostri occhi per un programma che si basa sulla continuità ad esempio nei lavori pubblici pensando alla Scuola e al Cineteatro Arlecchino e molti altri interventi già programmati. No a promesse irrealizzabili ma ad un Comune sostenibile, vivibile e con un’idea green e di nuovo rapporto comunicativo con la cittadinanza da incentivare". Qualche stoccata alle liste avversarie non manca. "Per alcuni siamo una roccaforte da espugnare, ma non si espugna qualcosa solo perché si è dall’altra parte: un pensiero che non condivido. Ma penso anche che non sia giusto essere pugnalati alle spalle solo perché non sono state rinnovate alcune cariche. Tradurre promesse in fatti non è semplice". Per poi replicare anche alle "accuse" di scarsa presenza in regione nell’accesso ai finanziamenti da parte del comune avanzate in occasione della presentazione dei candidati a sostegno di Andrea Leoni sabato scorso dai consiglieri regionali Putuzu e Marinangeli: "Punti di vista ma infondati. Dalla regione avuti 45 mila euro pochi giorni fa per un bando digitale e 100mila per la la ventilazione meccanica nelle scuole. Ai fondi Pnrr abbiamo cercato di accedere ma spesso fondi disponibili per comuni sotto i 5mila o superiori a 15mila abitanti e capoluogo. Ma siamo sempre attivi". Ecco la lista dei candidati Consiglieri Comunali: Marina Piermartire, Lucia Diomedi, Alessia Iacopini, Daniele Felici, Gabriele Sgarzoni, Andrea Ercoli, Giacomo Sollini, Stefano Mandolesi, Francesco Marozzi, Ilaria Belletti, Lorella Luccerini, Jessica Pacioni.