Fermana, Bianchimano stringe i denti e ci sarà

A Sora è stato protagonista con un gol d’opportunismo e un assist per Sardo ma poi ha dovuto lasciare il campo per un colpo subito. Andrea Bianchimano ha toccato quota 7 reti in campionato ma domenica ci vuole essere a tutti i costi per la sfida della Fermana all’Avezzano, ultimissimo treno sul binario "speranza" di salvezza. Colpo duro subito ma lui, salvo sorprese, ci sarà: "Voglio recuperare e farò di tutto per essere a disposizione domenica" ha raccontato ospite di Lunediretta su Tv Centro Marche. "A Sora abbiamo avuto la forza di ribaltarla e poi quel rigore ha impattato tutto. Abbiamo avuto l’occasione per vincerla con De Silvestro ma in questo momento paghiamo caro tutto. Abbiamo l’obbligo ci crederci finché la matematica non dirà il contrario. Ora prepariamo la gara con l’Avezzano: con le buono o con le cattive dobbiamo vincere, per accorciare il distacco in classifica". L’attaccante lombardo difende il gruppo sotto il profilo dell’applicazione: "Chiaro che la vittoria ci serve come il pane ma siamo un bel gruppo con noi più grandi a tenerlo in linea fin da subito. Ovvio che dobbiamo migliorare tante cose: anche da Sora ci portiamo aspetti positivi e negativi, questi ultimi vanno migliorati da subito per non riproporli dalla gara con l’Avezzano". Allargando il discorso all’intera stagione sono diversi i momenti chiave mancati che tornano alla mente: "Abbiamo peccato in tante cose. Un esempio con il Termoli, avanti 2-0 abbiamo commesso errori che hanno permesso loro di pareggiare. Non penso che sia l’atteggiamento il problema perché noi ce la mettiamo tutta, ogni domenica, per fare i tre punti. Non ci stiamo riuscendo ma sono convinto che da domenica qualcosa cambierà. Sappiamo che non dobbiamo mollare e abbiamo per me le carte in regola per andare a centrare l’obiettivo". Mostra ancora fiducia Bianchimano insieme alla squadra.

Roberto Cruciani