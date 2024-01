Fermana, Calderoni libera Marcandella

Continuano le operazioni di mercato in casa Fermana. Finalmente è stata trovata la quadra per la cessione di Marco Calderoni. Nicolao, in direzione Turris, gli libera il posto a Brindisi. Lunedì sera ha impacchettato tutto lasciando la sua casa di Ascoli, come ha fatto vedere su Instagram con la scritta "End", ed è partito per Brindisi dove martedì ha firmato il nuovo contratto che lo lega ai pugliesi per il prossimo anno e mezzo. Oggi arriverà l’ufficialità sia del Brindisi che della Fermana. Gialloblù dunque che, dopo Gasbarro, si liberano di un altro ingaggio importante e soprattutto saluta uno dei tre esuberi che continuano ad allenarsi al Pelloni nonostante non facciano parte del progetto tecnico. Per Laverone e Padella si attendono delle soluzioni. Seppur in parte minore, anche la rescissione di Yassine Diouane lascia un po’ di spazio di manovra per le entrate. Proprio quando l’opzione sembrava tramontata, il canterano classe 2003 si accasa al Montegranaro, in Eccellenza. Comunque a fine stagione tornerà con la Fermana, la rescissione è solo temporanea per avere più spazio salariale. Delle vere e proprie magie di mercato per far entrare qualcuno. Mosse che stanno iniziando a dare i suoi frutti, almeno per quanto riguarda l’operazione che porta Davide Marcandella a Fermo. Ormai è fatta per il suo arrivo in gialloblù.

Come raccontato, la fumata bianca doveva arrivare già venerdì scorso, ma la Fermana doveva prima sistemare più di qualche problematica a livello economico, nulla di nuovo. Per l’ultima stretta di mano si attende la ratifica di tutti i documenti della cessione di Calderoni, poi si potrà procedere alla firma. Togli una pedina e ne metti un’altra, gioco obbligato per l’indice di liquidità. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato. Il giocatore, in arrivo dalla Vis Pesaro, potrebbe essere a disposizione di mister Stefano Protti già per la trasferta contro il Pontedera di sabato 13 gennaio alle ore 16,15. Marcandella arriva a Fermo con lo stesso procuratore che nella sessione estiva di calciomercato del 2022 aveva portato in gialloblù Federico Romeo, scoperta piacevolissima al Recchioni e ora colonna della Juve Stabia che vola verso la Serie B. Gli addii di Gasbarro, Diouane e Calderoni però non bastano. Diverse le situazioni da risanare, ma l’emergenza che ha la priorità è quella in difesa. Serve assolutamente un centrale esperto da affiancare a Spedalieri. Il profilo che rimane in cima alle preferenze della Fermana è quello di Mirko Miceli, in uscita dalla Turris sul quale c’è la concorrenza del Monterosi, la stessa che insieme al Sestri Levante vuole Mattia Montini dai gialloblù. Gli intrecci sono mille e le vie del calciomercato sono infinite. Ma il mercato in entrata della Fermana fa ancora fatica a sbloccarsi.

Filippo Rocchi