Fermana: Malaccari recupera, De Santis ci prova

La Fermana può sorridere in vista della partita contro la Virtus Entella, fischio d’inizio in programma per domenica o alle ore 14. I gialloblù hanno recuperato a pieno regime Nicola Malaccari. L’ex capitano del Brindisi, arrivato nella finestra invernale di calciomercato, già dallo scorso venerdì aveva riniziato a correre e dall’inizio di questa settimana era tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista/ala al suo esordio con la Fermana a Recanati aveva fatto vedere subito ottime cose. L’infortunio dopo appena tre minuti nella partita contro il Cesena però non gli aveva permesso di riconfermarle. Ora mister Stefano Protti potrà contare anche su di lui per la trasferta di Chiavari. Difficilmente partirà dal primo minuto, dato che la formazione con ogni probabilità sarà la stessa che è scesa in campo contro la Spal al Recchioni. Ma uno spezzone a gara in corso potrebbe tranquillamente farlo. Arrivano buone notizie anche sul recupero di Ivan De Santis. Nella seduta d’allenamento di venerdì si è allenato parzialmente con il gruppo e farà di tutto per rientrare tra i convocati. Il difensore era arrivato dal Taranto già con qualche problema fisico che non lo avevano reso subito arruolabile per l’allenatore. Protti l’aveva comunque mandato in campo da titolare nel derby contro la Vis Pesaro, ma il risultato era stato catastrofico. Si vedeva che non era nella miglior forma e qualche sua disattenzione, insieme a quelle di Fort, aveva regalato la doppietta a Karlsson.

Il suo recupero potrebbe essere importante per dare nuove soluzioni nel pacchetto difensivo, dato che Spedalieri rimane ancora ai box e non recupererà per la gara contro la Virtus Entella. Appare difficile dare ora una stima dei tempi di recupero, come per Semprini. Mentre prosegue più definito quello del capitano Manuel Giandonato. Uscito malconcio dalla partita contro la Vis Pesaro, l’ex Juve potrebbe essere convocabile già per lo scontro diretto casalingo contro l’Olbia, tra l’altro sua ex squadra. Per quanto riguarda Fontana, la stagione sembra essere già finita. Lo stiramento è particolarmente profondo e recupererebbe ad aprile. Infortunati a parte, la preparazione della squadra di Protti prosegue al meglio verso la partita del Comunale di Chiavari, dove lo scorso anno una Fermana lanciata verso i playoff venne riportata con i piedi a terra dal 2-0 finale. Lo scenario ora è ben diverso e la gara arriva esattamente una settimana prima dello scontro diretto contro l’Olbia, dove molto probabilmente passerà il 90% della stagione dei gialloblù. Quella contro i sardi al Recchioni sarà la sfida che potrà decidere le sorti dei bassifondi del girone B. Ma per ora la squadra ha la testa concentrata solo alla partita contro l’Entella per provare a rosicchiare qualche punto anche contro i liguri. Ora come ora, non si può guardare in faccia nessun avversario.

Filippo Rocchi