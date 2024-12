Fermana, pochi gol ma quarto risultato utile

Quattro risultati utili consecutivi, seconda trasferta di fila senza prendere gol per la Fermana che esce con un punto da Civitanova. Un punto che non viene disprezzato anche per il momento che la squadra di casa stava attraversando e anche per le difficoltà della Fermana che arrivava dallo schock subito in rimonta dal Termoli. Insomma ingredienti per un derby trabocchetto c’erano tutti ma alla fine portare via un punto non va disprezzato in una gara che ha visto un primo tempo nel quale i canarini non hanno permesso alla Civitanovese di giocare, puntando molto sulla verticalità immediata. Il difetto per la Fermana è il solito: non trovare la via della porta avversaria. Ci era riuscita al 93esimo nell’ultima trasferta ad Avezzano ma su rigore ed erano stati tre punti. Domenica scorsa sono arrivati i gol ma non la vittoria per un black out nella ripresa. Al Polisportivo bravi i canarini a reggere anche in dieci e muovere la classifica, soprattutto perché alle porte non arriva solo il mercato: in settimana attese di sicuro alcune uscite ma anche movimenti in entrata, dopo l’arrivo di Barchi, subito in campo e anche con buona personalità. All’orizzonte altri due derby per chiudere il 2024: domenica a San Benedetto contro la capolista e poi in casa con un Castelfidardo in palla reduce da tre successi di fila. Ma iniziamo con la sfida del Riviera delle Palme con una samba senza dubbio sulle ali dell’entusiasmo e una cornice di pubblico che sarà super con la Curva Nord esaurita in poche ore. Ma i gialloblù saranno tantissimi, come i 200 che hanno raggiunto Civitanova ma anche di più. Biglietti in vendita fino a sabato alle ore 19 su vivaticket e per i residenti della provincia di Fermo potranno acquistare solo tagliandi di Curva Sud. Eccezione per i i residenti nei comuni di Altidona, Campofilone, Lapedona, Moresco, Pedaso, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio che potranno acquistare biglietti anche in altri settori. Casa Fermana aperta: da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con i botteghini dello stadio chiusi domenica.

Roberto Cruciani