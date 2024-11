Fiera d’autunno e Natale: gli appuntamenti in arrivo

Fiera d’autunno e cartellone delle manifestazioni natalizie: due eventi che manifestano una certa correlazione tra di essi. Vediamo in che cosa consiste, cominciando a ragionare sulla fiera di autunno, che tradizionalmente rappresenta il primo degli appuntamenti previsti dal cartellone delle manifestazioni natalizie, cartellone che viene pubblicato e pubblicizzato durante lo svolgimento della fiera stessa allo scopo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone tra le tantissime che vi partecipano. "Per noi la fiera di autunno è importante perché precede il Natale" afferma l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, fiducioso del fatto che la gente intervenuta alla manifestazione fieristica possa essere invogliata dagli eventi proposti dal cartellone di Natale e tornare a Porto San Giorgio per assistervi. Quest’anno la fiera si si svolge domenica 17 novembre, quindi è ormai alle porte. Giunta alla decima edizione rappresenta uno degli eventi più attesi di promozione commerciale e turistica. Una manifestazione che richiama tantissime persone dal comprensorio ed oltre e che soddisfa in pieno le finalità per le quali è nata, vale a dire come sostegno agli operatori commerciali della città in un periodo commercialmente fiacco, oltreché per promuovere la città e le sue iniziative, specie quelle natalizie".

Altro elemento a sancire la correlazione esistente tra la fiera e il programma degli eventi il fatto che il ricavato dal pagamento dei posteggi da parte degli ambulanti verrà utilizzato per finanziare le iniziative di Natale, oltreché per promuovere la città e le sue iniziative. Il sindaco Valerio Vesprini insieme agli assessori Carlotta Lanciotti e Giampiero Marcattili si è incontrato con gli operatori commerciali per un confronto sul da farsi. Non sono state fornite informazioni a proposito.

Infine, con riferimento alla fiera: saranno oltre 200 gli ambulanti che interverranno. Potranno parcheggiare in tutte le strade comprese tra via Annibal Caro (Sud) e viale Buozzi (Nord); sul viale Buozzi si sistemeranno le aziende agricole della coldiretti. Proporranno prodotti a chilometro zero: frutta, carne, salumi, formaggi e verdure. In piazza Matteotti ci saranno le associazioni di volontariato, tra le quali le locali, Protezione civile, l’Avis e la Croce Azzurra. Sul viale don Minzoni si troveranno i giochi per bambini.

Silvio Sebastiani