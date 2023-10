Fiera d’Autunno tra castagne e mercato con 100 espositori

Un momento di festa per dare il benvenuto all’autunno. Sarà una domenica da trascorrere in famiglia, tra sapori e profumi d’autunno, castagne, mercato, animazioni per bambini e musica itinerante. L’appuntamento con la Fiera d’Autunno è per domenica a Fermo, per l’intera giornata, dalle 8 alle 20 in piazza del Popolo e in viale Vittorio Veneto. Circa 100 espositori presenti a questa fiera che proporrà prelibatezze enogastronomiche di stagione e non solo, musica, gonfiabili per i più piccoli in Piazzale Azzolin, la castagnata a cura del Centro Sociale Tirassegno-Salette e molto altro, per un’iniziativa organizzata dall’assessorato al Commercio del Comune di Fermo, con la preziosa collaborazione di Maurizio Orso. "Dopo il successo "Di Uva in Vino", spiega il vice sindaco e assessore al Commercio Mauro Torresi, accogliamo l’ingresso della stagione autunnale anche con questa iniziativa che coinvolge il centro cittadino".