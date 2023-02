Fossi e scarpate Scatta la pulizia

La competenza dei fossi che insistono sul vasto territorio comunale è del Consorzio di Bonifica, ente con il quale l’amministrazione comunale sta concordando una serie di interventi mirati al controllo delle condizioni in cui versano e alla conseguente pulizia laddove necessario, non solo limitatamente ai fossi anche per gli argini e le scarpate che fiancheggiano le strade. Uno degli ultimi interventi del Consorzio ha riguardato il fosso di Fonte Lebrige, con tanto di ringraziamenti da parte dell’assessore Paolo Maurizi. Ma, nelle prossime settimane, sono previsti interventi simili in altre zone della città per consentire di raggiungere una ciclica e corretta pulizia delle condutture addette alla ricezione delle acque, anche piovane, in modo tale da poter gestire al meglio eventuali allerte meteo che dovessero verificarsi ed arginare il più possibile il rischio di danni a terreni e abitazioni.