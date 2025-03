Furto in tabaccheria, 28enne patteggia

Insieme al suo complice aveva da poco svaligiato una tabaccheria, ma era stato intercettato e catturato dai carabinieri. In manette, al termine di un’operazione finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, era finito un egiziano di 28 anni proveniente dalla provincia di Ravenna. Il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato. Reato per il quale ha chiesto e ottenuto il patteggiamento della pena di due anni e quattro mesi. Il malvivente era venuto in trasferta nel Fermano per mettere a segno alcuni furti, in collaborazione con un complice. I due avevano preso di mira una tabaccheria in via della Repubblica, a Pedaso, dove, dopo aver divelto il distributore automatico di tabacchi, avevano trafugato un ingente quantitativo di stecche di sigarette, ’gratta e vinci’ e altri articoli, per un valore complessivo di circa 25mila euro.