Il cantante Gianluca Grignani, tra i maggiori protagonisti del recente festival di Sanremo, terrà un concerto il 25 marzo al PalaSavelli. E’ ritornato il rocker di un tempo; dalla grinta alla forma fisica e a Sanremo ha dimostrato che ha ancora tanto da dire e fare per la musica. A Sanremo, dopo che lo scorso anno aveva duettando con Irama, questa volta lo ha fatto mettendosi in gioco partecipando alla gara con un brano forte e difficile da interpretare. E’ cresciuto sera per sera, dignitosamente e senza colpi di coda, insegnando anche a Blanco come ci si comporta sul palco anche quando si riscontrano delle difficoltà. Il duetto con Arisa ha entusiasmato l’Ariston con il suo cavallo di battaglia “Destinazione Paradiso” che riproporrà anche a Porto San Giorgio, e per l’occasione c’era anche Beppe Vessicchio che ha diretto l’orchestra insieme al suo amico Enrico Melozzi. La voce di Gianluca si fondeva bene con quella di Arisa regalando al pubblico una performance rock degna dei vecchi tempi. Arisa ha tentato di mettere in gioco anche il direttore Stefano Coletta ma lui, rimasto inchiodato nella sua posizione da Dirigente Rai e non non ha raccolto l’invito, contrariamente ai presenti in teatro che in coro intonano tutte le parole della storica canzone. A questo punto non resta che attendere questa Star del Rock a Porto San Giorgio e chissà che non ci riservi anche qualche felice sorpresa dell’ultimo minuto, con qualche ospite speciale.