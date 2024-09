Ginnastica Fabriano di bronzo. Sofia Raffaeli centra l’oro

Ancora uno straordinario successo per la Ginnastica Fabriano alla Coppa dei Campioni di Tokyo 2024. Terzo posto per team e oro per Sofia raffaeli all-around. Cala il sipario ’all’Aeon Cup cup (Coppia dei Campioni per club dove partecipano tutti i team che si sono aggiudicati il campionato nazionale) e la Ginnastica Fabriano conclude la kermesse mondiale con un magnifico bronzo per team e un sontuoso oro al concorso generale individuale per Sofia Raffaeli che con le sue meravigliose performances supera tutte le agguerrite avversarie e con il punteggio di 138.650 (cerchio 37.600, palla 33.500, clavette 34.400, nastro 33.600) conquista un meraviglioso oro. Dietro di lei la bielorussa Alina Harnasko 137.200, terza l’ucraina Taisiia Onofriichuk con 134.350, ottava Milena Baldassarri con Baldassarri 125.45 (cerchio 31.85, palla 31.200, clavette 30.600, nastro 31.800). Anna Piergentili nella categoria junior ha conquistato all’all around un dignitoso quinto posto con 104.100 punti. Terzo posto a squadre con una grandissima Sofia Raffaeli, peccato alcun veniali errori delle sue compagne, ma nonostante tutto le fabrianesi hanno conquistato il podio più basso ma tornano a caso con la convinzione che Fabriano è sempre più la captale mondiale della ginnastica ritmica. Premettendo che Bielorussia con 376,05 ha partecipato senza bandiera è fuori gara per club questa la classifica finale: prima a sorpresa Burlo/Pacific (USA) con 373,750, seconda Deriugina School (Ucraina) con 372.3000, terza la Società Ginnastica Fabriano (Italia) con 368.200. Nella finale a otto sabato, nelle prime due rotazioni il trio delle meraviglie provvisoriamente in classifica avevano conquistato la terza posizione totalizzando 188 punti con Sofia Raffaeli 70.600 (cerchio 37.600, palla 33.500), Milena Baldassarri (clavette 30.600, nastro 31.800) e Anna Piergentili (ce 27.0, palla 27.950). Prima l’ucraina 193.550; seconda a sorpresa gli Stati Uniti con 199.250.

"Abbiamo terminato adesso la gara e fra poco ci saranno le premiazioni. Come team anche per poco abbiamo conquistato il terzo posto – ci ha dichiarato l’allenatrice Claudia Mancinelli (grazie per queste sue dichiarazioni), appena conclusa la gara –. Come individualiste al concorso generalo Sofia Raffaeli ha vinto l’oro. Sofia ha condotto una bellissima gara dal primo all’ultimo esercizio. Ha fatto solo un veniale errorino alla palla però dopo la pausa estiva e dopo una fantastica olimpiade non era facile tornare in pedina. Ha condotto una gara veramente concentrata e bella, pulita, precisa e con grande intelligenza, Milena è incappata in alcune piccole sbavature ma brava anche lei. Anna Piergentili ha gareggiato come Junior ed era da tanto tempo che non portava in pedana i quattro attrezzi e quindi per lei è stato più complicato. Nel complesso un’ottima gara per tutte – conclude l’ottima la "mental-coach" Mancinelli –. Siamo soddisfatte di questo importante e prezioso risultato".

Angelo Campioni