Guerre, crisi e lo spettro dei dazi: "Calzature e pelletteria soffrono"

Micam, Mipel e a seguire Lineapelle saranno alcune delle importanti fiere di settore che richiamerà la partecipazione di moltissime aziende del distretto del fermano da domenica 23 a martedì 25 febbraio nell’area espositiva di Fiera Milano-Rho. Le fiere costituiranno un validissimo banco di prova per verificare la gravità che caratterizza l’attuale fase congiunturale del comparto. Molti calzturieri confidano nel Micam per tornare a sottoscrivere importanti ordini soprattutto con l’estero. Purtroppo il perdurare della crisi dovuta anche alle guerre in corso e lo spettro dei dazi paventato dagli Usa delineano uno scenario che non lascia molto spazio all’ottimismo. Comunque le rassegne promosse e organizzate con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia Ice sono pronte a dare spazio e visibilità alle proposte di migliaia di brand tra nomi storici e realtà emergenti, sia italiani che internazionali. Nel corso della presentazione delle rassegne Claudia Sequi presidente di Mipel e Assopellettieri ha detto: "Apriamo questa edizione di Mipel con tanto impegno e determinati ad affrontare le sfide del mercato internazionale con moltissime iniziative ed attività realizzate in ambiti differenti. Siamo vicini alle aziende per supportarle nei processi di trasformazione digitale e internazionalizzazione. Per questo, ci piace dire che Mipel sia una fiera unica, capace di offrire un percorso ‘Tailor Made’ ai propri espositori. Il salone, oggi più che mai, rappresenta per buyer e aziende una grande opportunità di business e una ‘agorà’ dove convergono operatori, osservatori e player di livello globale. Un momento irrinunciabile di networking e di aggiornamento".

Inoltre, Micam Milano rimane l’appuntamento principale dove, due volte all’anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per scoprire le collezioni di oltre 1000 brand di calzature per uomo, donna e bambino e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Una delle aree di Micam che destano maggiore curiosità tra gli operatori è la zona evento Emerging Designer dedicata a 12 giovani designer di calzature internazionali è nata nel 2018. Ogni anno, per due edizioni, la selezione dei giovani avviene attraverso un concept innovativo realizzato in collaborazione con la società Honegger esperta in marketing fieristico. Lo speciale allestimento, studiato da architetti, stupisce e cattura l’attenzione dei visitatori.

Vittorio Bellagamba