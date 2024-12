I nipoti di Babbo Natale alla casa di risposo: un sorriso per tutti

In un luogo tranquillo sorge una bella costruzione comunale: tetto rosso, mura di salmone, quattro piani, un portico, uno slargo davanti, e quelle voci di bambini e ragazzi che arrivano dagli spazi attrezzati per lo sport. È la Casa di riposo Madre Teresa di Calcutta. Accogliente, linda e allegra, ha una trentina di ospiti, e un personale speciale che, alla professionalità, aggiunge il cuore. Ma parliamo dell’ultima iniziativa a cui la Casa, che ha come coordinatrici Stefania e Teresa, ha voluto aderire. È stata denominata: Nipoti di Babbo Natale. Lo promuove l’Associazione Un Sorriso in più. È il sorriso da far sbocciare di nuovo. I Nipoti sono i tanti volontari che in giro per l’Italia sono pronti ad esaudire il desiderio di chi ancora i desideri non li ha spenti. Così il progetto parte proprio in vista del Natale. Il personale della Casa di riposo ha chiesto direttamente a loro. Di desideri ne sono scaturiti diversi e commoventi. Come quella signora che ha chiesto una rosa, di quelle che suo marito, che non c’è più, le regalava in ogni occasione speciale. O come quel signore che, essendo stato un dj in gioventù, vorrebbe per un giorno tornare al mixer; o come l’altro, che aveva un’auto lancia delta e gli piacerebbe farci ancora un giro. O, ancora, quella donna che non ha mai avuto un profumo in vita sua... e lo desidererebbe tanto. Tutti i desideri raccolti sono stati inseriti nella piattaforma nazionale. Così è accaduto che le risposte sono arrivate: sì per il giro in auto, sì per il profumo, sì per la rosa... Le disponibilità sono pervenute da fuori ed entro le Marche. Si farà! La consegna dei doni avverrà dopo l’otto dicembre. Il volontario Nipote che non potrà essere presente avrà un collegamento in video con l’ospite. Anche perché si mira a far nascere rapporti, magari anche epistolari. Ed ecco scattare un altro progetto, quello dei Nipoti di penna, una corrispondenza tra gli uni e gli altri. "Tutti gli operatori – sottolineano le coordinatrici - hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi del progetto. A loro un grazie sentito".