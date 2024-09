I volontari in visita alla sede centrale

In occasione del 25esimo anno di fondazione del Dipartimento di Protezione Civile, il gruppo comunale ed il Radio club costa adriatica hanno avuto l’onore di visitare la sede nazionale per festeggiare. È stata una giornata all’insegna della formazione e del divertimento che ha rafforzato lo spirito di collaborazione e servizio che caratterizza questa attività. Durante la visita, i volontari hanno partecipato a sessioni formative di alto livello, acquisendo nuove competenze per affrontare al meglio le situazioni di emergenza e gestione del rischio.

Accanto alla didattica, non sono mancati anche momenti aggregativi e di condivisione in linea con i valori della Protezione Civile: solidarietà, lavoro di squadra e impegno per la sicurezza della collettività.

"Il nostro Gruppo Comunale – dicono i volontari della Protezione Civile – invita chiunque senta il desiderio di mettersi al servizio della comunità a unirsi a noi. La Protezione Civile non è solo impegno e sacrificio, ma anche un’opportunità di crescita personale, di conoscenza e di condivisione di esperienze uniche".