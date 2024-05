"Il 5 per mille ai Servizi Sociali" . L’appello del Comune ai residenti

Un segno di appartenenza alla propria comunità. La solidarietà che arriva dai cittadini e che, con un semplice gesto, si prendono cura di chi è nel disagio. Come ogni anno è possibile, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, destinare una quota del 5 per mille dell’Irpef ai Servizi Sociali del Comune di Fermo. Anche per questa annualità le somme destinate dai cittadini di Fermo ai Servizi Sociali saranno utilizzate per concretizzare gli interventi di sostegno economico ai cittadini e alle famiglie più deboli, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, a chi non riesce a pagare affitti, spese condominiali, utenze, spese scolastiche e sanitarie. La modalità di sostegno è molto semplice: al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, basta apporre, senza alcun costo, la propria firma o nel riquadro del Modello 730 o del Modello Unico evidenziato e indicato come "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza"; oppure comunicandolo al Caaf o al soggetto abilitato alla compilazione del modello. Per ogni informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fermo al numero di telefono 0734/284279 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o alla mail: frontoffice.servizisociali@comune.fermo.it