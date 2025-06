Il Pd accusa la giunta : "La città nel degrado"

"Dopo due anni, ci si aspettava un cambio di passo, dal momento in cui le parole d’ordine della campagna elettorale del 2023 erano ‘decoro urbano e cambiamento’. Ad oggi però la situazione ci sembra, di fatto, peggiorata" sostiene il Pd analizzando l’attuale situazione in città. Pur riconoscendo che gli interventi di manutenzione del verde sono puntualmente comunicati sui canali social dal vicesindaco Andrea Balestrieri, il Pd evidenzia che "danno l’impressione di una continua rincorsa alle singole segnalazioni sulle pagine. Spesso e volentieri assistiamo ad interventi lampo eseguiti, guarda caso, nell’immediatezza della segnalazione del cittadino quando si vede arrivare l’erba ad altezza delle ginocchia". Una constatazione che i dem elpidiensi vedono confermata facendo un giro in città: "Pur consapevoli che le piogge delle scorse settimane hanno favorito una crescita repentina del verde, è inaccettabile vedere una città soffocata dall’erba alta, marciapiedi invasi dalla vegetazione e le aree verdi sono diventate impraticabili. Tutto ciò con una stagione estiva alle porte. Non un bel biglietto da visita per la città. Ma a quanto pare per l’amministrazione Ciarpella, va tutto bene".

Il Pd si chiede allora se non ci sia qualcosa che non va, se sono state stanziate meno risorse per la cura del verde, "com’è stato realizzato il programma degli sfalci? Quanti spettano alla ditta appaltatrice e quanti al Comune? Sono interrogativi che giriamo all’amministrazione sperando di avere una risposta certa". Intanto, una ipotesi i dem ce l’hanno: "Forse, nelle ultime settimane, i nostri amministratori erano immersi nella campagna elettorale della vicina Sant’Elpidio a Mare tralasciando il Comune dove avrebbero dovuto svolgere le loro funzioni. Se questo è il cambiamento, ci saremmo aspettati qualcosina di più".