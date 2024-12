Impianto audio donato alla caserma

Un gesto significativo di supporto e fratellanza, è quanto espresso dalla donazione ricevuta dal comando provinciale dei Carabinieri di Fermo, da parte della locale sezione associazione nazionale Carabinieri, consistente in un impianto audio di nuova generazione. La cerimonia di consegna si è svolta presso la caserma ‘Beni’ a cui hanno partecipato alcuni soci dell’Anc rappresentati dal presidente, luogotenente in congedo Benedetto Capponi ed il comandante provinciale carabinieri di Fermo, colonnello Gino Domenico Troiani. L’impianto audio è dotato di recenti tecnologie in ambito sonoro e comprende microfoni di alta qualità, altoparlanti ed un sistema mixer. Verrà utilizzato per l’attività di formazione del personale militare e per lo svolgimento delle cerimonie che l’Arma dei carabinieri organizza per celebrare le varie ricorrenze annuali.