In auto con la droga e un coltello da cucina

Prima lo hanno sorpreso in auto con un ingente quantitativo di droga e un coltellaccio da cucina poi, a seguito della perquisizione della sua abitazione, hanno rivenuto altra sostanza stupefacente e il "diario" di tutti i suoi affari illeciti. Il doppio blitz è stato messo a segno dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che hanno condotto un’operazione mirata a sradicare il dilagante traffico di sostanze stupefacenti lungo la costa. I militari dell’Arma hanno infatti scovato e denunciato un pregiudicato elpidiense di 27 anni, che gestiva la piazza di spaccio locale. Il giovane, come detto, è stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di droga e oggetti pericolosi. L’operazione è iniziata con un controllo dell’auto guidata dal 27enne che si aggirava per le vie della cittadina con fare sospetto. Una volta fermato, il giovane ha dato segni di nervosismo tanto da convincere i carabinieri ad approfondire il controllo. E’ scattata così un’attenta perquisizione che ha consentito di recuperare ben tre confezioni di marijuana, per un totale di 70 grammi, e un involucro con 21 grammi di hashish. Durante il controllo è stato rinvenuto addosso al giovane anche un affilato coltello da cucina, di una lunghezza di 22 centimetri. La scoperta ha sollevato sospetti ancor più gravi e le indagini non si sono fermate lì. Con una successiva perquisizione approfondita della sua abitazione, gli investigatori dell’Arma, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, sono riusciti a scovare ulteriori dosi di droga: una busta contenente 15 grammi di marijuana e due involucri con 10 grammi di hashish.

Ma la prova del suo coinvolgimento in attività illecite è stata trovata su un foglio manoscritto, con appunti criptici riguardanti somme di denaro e tipologie di stupefacente. Un tassello che suggerisce chiaramente legami con il traffico di droga su scala più ampia. Tutte le prove, dalle sostanze stupefacenti ai pericolosi strumenti, sono state sottoposte a sequestro penale, mentre il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di armi da taglio. L’operazione, condotta con successo dai carabinieri, dimostra la determinazione nel contrastare il traffico di droga e a lavorare instancabilmente per garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini.

Fabio Castori