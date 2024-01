Esplode una bombola nel laboratorio e viene investito dalle fiamme, muore artigiano

Rapagnano, (Fermo) 19 gennaio 2024 – Stava lavorando nel laboratorio situato sotto la sua abitazione quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è esplosa la bombola della fiamma ossidrica scatenando un incendio in cui ha perso la vita un noto artigiano del posto. Si tratta di Paolo Mariani, un fabbro di 62 anni residente a Rapagnano, in via Santa Maria. Erano da poco passate le 12 e l’uomo, come ogni giorno, si trovava nel suo laboratorio al piano terra dell’immobile in cui vive per portare a termine un lavoro in ferro battuto.

Non si sa cosa sia accaduto ma, all’improvviso, una delle bombole utilizzate per la fiamma ossidrica, è esplosa e il fuoco ha investito il 62enne senza lasciargli scampo. Il boato è stato udito dai familiari, che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che, dopo aver domato le fiamme, si sono aperti un varco all’interno del laboratorio, dove si sono trovati davanti al corpo senza vita dell’artigiano. Per lui, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri, che stanno collaborando con i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.