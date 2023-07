Tragico incidente sul lavoro a Porto Sant’Elpidio: 18enne cade dal tetto di un capannone e muore

Porto Sant’Elpidio, 13 luglio 2023 – Un volo di circa 10 metri, dal tetto di un capannone della zona industriale San Filippo dove stava lavorando, non ha lasciato scampo al neo 18enne che ha perso la vita, schiantandosi a terra. La tragedia si è consumata stamattina intorno alle 9: il giovane elpidiense era salito sul tetto per effettuare dei lavori quando, pare per un improvviso cedimento del tetto, è precipitato al suolo. Un impatto violentissimo.

Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Verde, l’auto infermieristica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e l’automatica della Croce Verde di Civitanova. È stata anche allertata l'eliambulanza che è atterrata nella piazzola poco distante da dove si è consumata la tragedia, ma purtroppo il suo arrivo è risultato inutile. Per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche il medico legale e i carabinieri per gli accertamenti del caso.