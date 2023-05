Incontro a Montegranaro Agromeccanici e agricoltori all’Horizon

Stamattina dalle all’hotel Horizon a Montegranaro si terrà la sesta assemblea nazionale di Cai-Agromec (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani). Cai-Agromec è la confederazione che riunisce le associazioni provinciali a cui aderiscono le imprese di meccanizzazione agricola (agromeccaniche) che svolgono l’attività di contoterzismo nel settore dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio. Il contoterzismo consente alle aziende agricole, di operare consistenti risparmi economico-finanziari ottimizzando l’impiego dei macchinari, inoltre assicura alti livelli tecnico professionali nell’esecuzione degli interventi.

Cai-Agromec rappresenta oltre l’80% delle imprese professionali agromeccaniche operanti sul territorio nazionale ed impegnate nell’esecuzione delle lavorazioni meccaniche prevalentemente nell’attività primaria, nella manutenzione del territorio rurale e forestale, nei servizi, nella cura del verde e dell’ambiente naturale.

Oggi il settore del contoterzismo agricolo è rappresentato da circa 18.000 imprese (di cui 1300 nella sola Regione Marche), che operano in favore di un milione di aziende agricole, effettuando oltre il 60% delle operazioni agricole eseguite con mezzi meccanici e con punte che superano il 95% per la raccolta dei cereali, il 70% per la raccolta delle colture industriali (come pomodoro da industria o barbabietola) e il 78% dei trattamenti fitosanitari. Tra le attività di supporto e quelle secondarie, il contoterzismo genera un valore complessivoi 10,6 miliardi di euro (dato 2015, fonte Crea), in crescita del 24,8% rispetto al 2010.