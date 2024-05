Isc ‘Cestoni’, concerto di fine anno scolastico ‘Le note del cuore’

Promosso dall’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio in collaborazione con l’Amministrazione che ha messo a disposizione il Teatro Domenico Alaleona, oggi alle 18,30 si terrà un concerto di fine anno scolastico dal titolo ‘Le note del cuore’. Ad esibirsi saranno gli alunni delle scuole medie di Montegiorgio, seguiti dagli insegnanti del corso di indirizzo musicale: Matteo Giammaria (tromba), Roberto Bassani (percussioni), Giacomo Morroni (pianoforte) e Romina Ferracuti (fisarmonica). L’occasione di festeggiare la fine dell’anno scolastico insieme fra alunni e genitori, in un momento di condivisione e mettendo a frutto le nozioni musicali acquisite durante l’anno. Inoltre si tratta di una prima esperienza di fronte ad un pubblico per i ragazzi che da quest’anno sono riusciti ad assecondare le loro predisposizioni musicali con corsi e insegnati dedicati. Il concerto oltre alle famiglie è aperto al pubblico.