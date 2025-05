Istituto scolastico di via Marsala, missione a Roma per il recupero

La necessità del recupero degli spazi dell’istituto scolastico di via Marsala sono stati al centro dell’incontro avvenuto ieri a Roma tra il sindaco Valerio Vesprini e il Commissario per la ricostruzione del terremoto del 2016, il senatore Guido Castelli. Vesprini ha relazionato sullo stato dell’edificio, al momento parzialmente inagibile. "Castelli si è dimostrato disponibile e aperto al confronto – ha poi riferito Vesprini -. Porto San Giorgio non fa parte dell’‘Area cratere’ ma è per noi importante ricercare risorse che ci possano permettere di intervenire in un edificio che è un punto di riferimento per l’associazionismo e l’aggregazione sociale cittadina. Abbiamo la necessità di spazi aggiuntivi per ospitare le varie attività rivolte a giovani e anziani. Castelli ci ha riferito che sono in fase di definizione piani relativi anche a zone poste a ridosso dell’‘Area cratere’. Per noi sarebbe molto importante riuscire a rientrare in questo progetto, recuperando l’uso dei locali e rendendolo accogliente come è nelle nostre idee. Sono convinto che il confronto con Castelli possa portarci ad una risposta concreta". Il senatore, dopo la visita, ha salutato la delegazione sangiorgese: "i sindaci sono delle sentinelle fondamentali per il territorio. Con Vesprini e il vice Senzacqua ho avuto modo di fare il punto della situazione sui progetti in corso che riguardano il territorio comunale. Il dialogo costruttivo che questi amministratori non hanno mai fatto mancare alla Struttura commissariale ci permette, tutti insieme, di dare risposte concrete ai cittadini".