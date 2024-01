La Bros Manifatture festeggia il +10% di fatturato in un anno

La Bros Manifatture ha archiviato il 2023 con un incremento complessivo di fatturato di circa il 10% rispetto all’anno precedente. L’azienda, leader nel settore gioielleria con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, attraverso i marchi Pianegonda, Rosato, Brosway, S’Agapô, Bros Cinturini e Dhiva packaging, negli ultimi anni ha rivolto particolare attenzione al mercato estero. Pianegonda ha registrato un incremento del 34% rispetto al 2022 e si distingue per il suo design che trae ispirazione dal mondo della natura, dall’arte e dall’architettura. Rosato ha una duplice anima: quella storica dei charm personalizzabili e quella che interpreta il concetto prêt-à-porter. Il marchio ha visto una crescita del 20% nell’ultimo anno, anche grazie ad una forte strategia comunicativa. Brosway, con il suo tone of voice fresco e moderno, punta tutto su gioielli colorati e dallo spirito giovane. Anche negli Usa, Brosway continua il suo investimento in termini di comunicazione, consolidando la presenza ad importanti eventi di settore che hanno fatto registrare al brand una crescita dell’8%. S’Agapô, brand di gioielleria che trasmette la voglia di vivere e le emozioni dei giovani, ha riscontrato un aumento delle vendite a fine anno pari al 4%. Il Gruppo, che attualmente impiega circa 300 persone tra dipendenti e collaboratori, distribuisce i suoi brand in 30 Paesi nel mondo, con 10.000 punti vendita e con una crescita costante sia in Italia che all’estero grazie, anche, alla partecipazione alle più importanti fiere internazionali di settore. Il presidente del gruppo Lanfranco Beleggia, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dell’azienda, con tutta la gamma eterogenea di prodotti destinata a target differenti, di catturare l’attenzione dei visitatori internazionali, dei buyers e stampa.

a.c.