La Yuasa Battery e Cubito ancora insieme

Un altro dei moschettieri che hanno compiuto l’impresa della promozione in Superlega confermato dalla Yuasa Battery. Marco Cubito resterà per la sesta stagione a Grottazzolina e ormai può essere considerato un uomo maglia, vivendo dunque da dentro il sogno Superlega: 32 anni per lui che ormai è un grottese d’adozione. "Dopo 6 stagioni – esordisce Cubito – sono ormai un grottese a pieno titolo, anche in virtù della cittadinanza onoraria ricevuta dal sindaco per la Promozione in Superlega. Sono molto orgoglioso di rappresentare la società in questa nuova sfida, abbiamo stima reciproca e non avrei potuto chiedere di più. Sotto il punto di vista sportivo questo appena concluso è l’anno più bello per il traguardo raggiunto. Altre emozioni? Una in particolare che, dal lato personale, ha lasciato il segno: la promozione in A2, due anni fa, abbinata alla SuperCoppa italiana vinta nel nostro PalaGrotta. Doppietta che ha un posto speciale nel mio cuore". In campo mette al servizio della squadra i suoi 202 centimtri ma fuori dal campo ha conquistato tutti per la sua simpatia e la sua innata capacità di essere trascinatore e grande uomo collante della squadra. Conosciuto per le sue doti in campo grazie ai suoi 202 cm di altezza ma non solo, la simpatia di Cubito è senza eguali essendo sempre pronto alla battuta. "Sono molto emozionato a 32 anni di avere la possibilità di vivere la prima stagione in Superlega. Grottazzolina mi ha dato la fiducia e la possibilità di vivere da vicino il più bel campionato del mondo. Sarà un’emozione vedere dall’altra parte della rete giocatori che tra un mese saranno protagonisti alle Olimpiadi e poi da settembre saranno nostri avversari in campionato. Sicuramente nel mio ruolo sarà spettacolare ed elettrizzante affrontare un atleta che fa la differenza come Simon". E’ senza dubbio tra i più esperti della squadra con nove stagioni in serie A sulle spalle ed oltre 1200 punti messi a segno. Sul mercato e sulle prospettive di Grotta non si tira di certo indietro così come sul valore del pubblico di Grotta: "La società sta allestendo un roster competitivo, noi siamo andati su non per farci un giro, ma per restare. I tifosi? Anche nella prossima stagione faranno la differenza, come hanno sempre fatto nel nostro fortino a Grottazzolina, non importa che cambieremo palazzetto perché loro saranno lì a bordo campo a sostenerci e saranno numerosi e belli calorosi". Su questo ci sono veramente pochi dubbi.

Roberto Cruciani