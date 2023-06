Ladri al centro scommesse Residente manda in fumo il colpo

Avevano studiato tutto nei minimi particolari per mettere a segno quel colpo all’agenzia scommesse. Un colpo che probabilmente avrebbe fruttata un’ingente refurtiva. Avevano pensato a tutto, ma non a quell’uomo che è uscito per far fare una passeggiata al cane ed ha scombinato i loro piani, facendoli fuggire senza portare a termine il furto. È accaduto ieri notte a Santa Petronilla quando una banda di professionisti è entrata in azione per svaligiare l’agenzia Snai situata nel centro commerciale del quartiere. Erano da poco passate le 3,30 quando i malviventi hanno forzato la porta della parrucchieria ’Moha’ adiacente al centro scommesse. Una volta dentro, utilizzando una mazza da carpentiere, hanno agito indisturbati e hanno sfondato il muro per introdursi nell’agenzia. Quando ormai il più sembrava fatto, i componenti della banda hanno dovuto fare i conti con un residente che, mentre stava passeggiando con il suo cane, ha notato qualcosa di strano ed ha avvisato la polizia. I malviventi, alla vista del passante, hanno abbandonato gli ’attrezzi da lavoro’ all’interno delle due attività e sono scappati senza lasciare traccia. Non è la prima volta nel quartiere che vengono messi a segno furti con la stessa tecnica. Il 28 gennaio i ladri avevano colpito la tabaccheria edicola cartoleria ’Crazy Phone’, in via Gianmarco, sempre nel complesso commerciale di Santa Petronilla. I malviventi armati di picconi, avevano praticato un grosso buco nel muro di un locale adiacente per poi entrare nei locali dell’esercizio commerciale e svaligiarlo.

fab. cast.