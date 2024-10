Ladri in case e negozi. Giro di vite dei carabinieri, arrestati in sette per furto

Sette persone denunciate e parte della refurtiva recuperata. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri contro i reati predatori. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio hanno concluso un’attività investigativa che ha portato all’identificazione e alla denuncia di tre pregiudicati di 48, 30, e 28 anni, responsabili di furto aggravato. In concorso tra loro avevano asportato dal cortile di una abitazione, una bicicletta elettrica. A Porto Sant’Elpidio, invece, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Fermo un algerino di 35 anni del posto che, all’interno di un supermercato, aveva rubato un telefono cellulare Apple I Phone 13, asportandolo dalla borsa lasciata momentaneamente incustodita, sul carrello della spesa, da una signora. Sempre a Porto Sant’Elpidio, i militari dell’Arma, a conclusione delle indagini avviate a seguito della querela sporta dalla legale rappresentante di un noto supermercato del posto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un pregiudicato maceratese di 42 anni, destinatario di un foglio di via obbligatorio. L’uomo è stato identificato mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza privata dell’esercizio commerciale, da cui aveva trafugato vari generi alimentari e bevande alcoliche per un valore di oltre 200 euro. Anche i carabinieri di Montegranaro, dopo una attività d’indagine, hanno identificato un pregiudicato di 27 anni del posto che nei giorni precedenti aveva cercato di introdursi in un’abitazione mediante l’effrazione della porta del garage.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di tentato furto in abitazione. Ancora a Montegranaro, i militari dell’Arma hanno concluso con successo un’indagine avviata a seguito di una denuncia di un residente per il furto della propria carta di credito. I carabinieri hanno identificato l’autore, un 32enne veregrense, e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo. Il giovane era riuscito ad impossessarsi della carta di credito sfilandola dal portafoglio della vittima e aveva poi effettuato un prelievo presso uno sportello bancomat, rendendosi autore anche del reato di indebito utilizzo di carta di pagamento. L’invito ai cittadini è sempre quello di continuare a collaborare, fornendo eventuali informazioni o segnalazioni che possano contribuire alla prevenzione e all’individuazione dei responsabili di atti criminali.

Fabio Castori