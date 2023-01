Banda del buco a Fermo, sfondano un muro e rubano in tabaccheria

Carabinieri

Fermo, 29 gennaio 2023 – Hanno atteso il momento propizio e, dopo aver sfondato il muro a picconate, si sono aperti un varco per introdursi nei locali e trafugare tutta la merce presente. Colpo grosso quello messo a segno da una banda di ladri ai danni della tabaccheria edicola cartoleria ’Crazy Phone’, di Giovanni Ferroni, situata in via Gianmarco nel complesso commerciale di Santa Petronilla.

I malviventi sono entrati in azione l’altro ieri notte quando, con l’ausilio del buio, hanno potuto agire indisturbati. Così, armati di picconi, hanno praticato un grosso buco nel muro per poi entrare nei locali dell’esercizio commerciale e svaligiarlo. I ladri hanno trafugato tutti i pacchi di sigarette presenti, i gratta e vinci, il denaro in cassa ed altri oggetti di valore, per un bottino che ammonterebbe a più di diecimila euro. Una volta caricata la refurtiva sul mezzo con il quale hanno raggiunto il luogo del furto, hanno fatto perdere le loro tracce.

"Purtroppo – racconta Ferroni, il titolare dell’attività – hanno portato via tutto, per un bottino di diverse migliaia di euro e anche più e, inoltre, hanno provocato anche danni alla struttura. Sicuramente i componenti della banda conoscevano bene il posto e il nostro esercizio commerciale. All’interno abbiamo un impianto antifurto, ma i malviventi che sono entrati in azione sono riusciti a non farlo scattare. Chissà quante volte, fingendosi dei normali clienti, saranno venuti qui per studiare il piano. Ora, però, abbiamo cambiato tutte le impostazioni antintrusione. Purtroppo bisogna sempre prevenire per evitare che altre bande tornino a colpire". Ad avvisare i carabinieri, la mattina seguente, è stato proprio il titolare dell’attività che, recatosi in negozio per l’apertura, si è trovato di fronte al fatto compiuto. I militari dell’Arma indagano a 360 gradi, anche se la pista più battuta è quella dei pendolari del crimine con un basista in zona.