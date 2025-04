L’Asd Virtus Servigliano esulta: Danilo Faso è il numero uno

Danilo Faso è diventato il numero uno delle classifiche nazionali assolute di ping pong. Un risultato di prestigio per l’atleta (appena 14 anni e 7 mesi, un record) e per la sua squadra, la Asd Virtus Servigliano.

"Abbiamo creduto in Danilo che aveva solo 12 anni – dichiara Fabio Paci, presidente della Asd Virtus Servigliano – e il nostro campione ci ha regalato due stagioni strepitose: la storica promozione in serie A1 (2023-24), che ha riportato le Marche nell’olimpo dopo ben 27 anni di assenza, e poi la salvezza nel massimo campionato italiano (2024-25) ottenuta poche settimane fa proprio con una vittoria di Faso. E tanti altri successi internazionali da lui ottenuti, come la medaglia d’argento ai Mondiali giovanili in Svezia, miglior risultato all time di un atleta azzurro in competizioni iridate".