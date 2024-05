Le ricerche alla scoperta del territorio

Dal mare ai monti, fino alle viscere della terra. Un anno di ricerca alla scoperta del territorio, per essere cittadini di domani. In questo anno scolastico abbiamo affrontato numerose esperienze che ci hanno aperto tanti orizzonti, per capire il nostro territorio e lavorare insieme per il nostro futuro. La prima competenza è stata sviluppata grazie all’incontro ‘E’ buono, ma è fatto bene?’, un incontro nato dalla collaborazione tra Regione e Amap, finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti alla cultura del cibo di qualità, abbiamo conosciuto e fatto domande a tre cuochi che ci hanno spiegato molte cose, tra cui il suggerimento di mangiare frutta e verdura, alimenti a km zero e di stagione. Un’altra esperienza è stata il nostro primo collegamento con una nave di ricerca, che ci ha permesso di svolgere un tour virtuale per scoprire il lavoro dei ricercatori al largo della Sardegna. Ormai provetti marinai abbiamo atteso l’evento successivo: il collegamento con la nave Gaia Blu, che navigava nel canyon di Bari per il progetto che a nostro parere è stato il più appassionante, perché i ricercatori del Cnr ci hanno parlato dei coralli bianchi, di come la loro missione sia quella di raccogliere la spazzatura nel mare e di ritrasformarla in carburate per i pescatori, oltre che ricostruire gli habitat ed ecosistemi marini, attraverso il progetto ‘Life Dream’. Poi siamo andati in Antartide, per il progetto Compita Marche, in collegamento con una delle stazioni polari, abbiamo visto per la prima volta il tramonto al Polo Sud; una cosa davvero stupenda, una sfumatura di colori incredibile. Un’altra esperienza è stata sicuramente incontrare la Polizia di Stato, che ci ha mostrato un breve video ‘La Stanza’ sulla sicurezza, il bullismo e i pericoli della rete; poi sempre nello stesso ambito i ragazzi di terza hanno partecipato ad un concorso che hanno vinto con tanto impegno. Quello che ci ha colpiti maggiormente è stato uno dei più recenti incontri, quello con la fisica vulcanologa dell’Ingv di Roma, che ci ha parlato delle terra e dei suoi strati, dei vulcani, dei terremoti, delle placche tettoniche, delle faglie, dei margini convergenti, di quelli divergenti e come bisogna comportarsi quando avviene un terremoto. Siete curiosi di sapere come si genera un terremoto? Le rocce della crosta terrestre sono sottoposte a sforzi e diventano molto deboli causando il terremoto. La ricercatrice ci ha spiegato quali sono le strategie giuste per approcciare un terremoto in sicurezza e ci ha fatto viaggiare fino agli strati più nascosti della terra. Tutte queste avventure le abbiamo svolte a scuola, tutti insieme. Classe I C