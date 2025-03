Lectio magistralis del rettore. Gian Luca Gregori

Nuovo appuntamento di prestigio per l’associazione degli ex studenti dell’Itet Carducci Galilei oggi alle 18 nell’aula magna, sarà il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, a tenere una lectio magistralis sul tema "Scelte consapevoli per costruire il futuro". Un incontro di orientamento che si aggiunge a un elenco già importante di iniziative che, nel corso degli ultimi mesi, l’associazione ha organizzato e sta organizzando per accompagnare con suggerimenti, indicazioni e stimoli importanti gli studenti che frequentano l’istituto. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Gian Luca Gregori, oltre a essere rettore dell’Unipm è docente di marketing ed esperto di tematiche imprenditoriali molto legate al nostro territorio, a cominciare dal comparto calzaturiero.