Libri, musica e film per parlare coi ragazzi. Chi sono i beniamini che riescono a capirli

Libri, musica e film per parlare ai ragazzi. In questo articolo vogliamo dare alcuni suggerimenti ai nostri coetanei, a proposito di titoli di romanzi e canzoni che trattano temi importanti per riflettere. In particolare ci piace che si parli di bullismo, come nel caso del film ‘Neve’. Una lettura che vogliamo assolutamente consigliare è ‘Wonder’ di R. J. Palacio: il protagonista è un ragazzo di nome Auggie, affetto da una malattia rara che si trova ad affrontare il suo ingresso a scuola. L’amore della sua famiglia e tanto coraggio lo aiuteranno a superare molte situazioni difficili. Di bullismo si parla anche nelle canzoni.

‘Billy Blu’ di Marco Sentieri è una di queste. Il brano

presenta la storia vera di un ragazzo che veniva bullizzato a scuola e che dopo molti anni salva la vita al bullo che lo tormentava. Più famoso è il testo ‘Guerriero’ di Marco Mengoni: in questo caso protagonisti sono un bambino di circa otto anni e il suo supereroe che, fuoriuscito da un fumetto lo aiuta ad affrontare i ragazzi che lo bullizzano e a reagire alle litigate continue dei suoi genitori. ‘Tall Girl’, invece, è un film uscito sulla piattaforma Netflix, in cui Jodi, una liceale sempre a disagio per la sua altezza, dopo tante prese in giro, riuscirà ad accettarsi grazie all’aiuto di persone speciali che le sono accanto. Letture, ascolti e visioni che vale la pena fare.

Classe I C