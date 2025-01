L’omaggio dei Comuni a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali

Nel fine settimana la festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali. Questa ricorrenza è nata nei decenni scorsi quando gli animali erano indispensabili al sostentamento delle famiglie rurali. Oggi la festa è dedicata più agli animali di compagnia: cani, gatti, ma anche animali più esotici.

Una delle cerimonie più sentite è quella che si svolge a Grottazzolina ad opera del Comitato Beata Vergine del perpetuo soccorso, che si terrà domenica con inizio alle 8,30 con il suono delle campane e la benedizione del pane di Sant’Antonio che poi sarà dato alle famiglie; alle 10 ci saranno dei marciabili per le vie del centro con il corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ di Grottazzolina, alle 11 processione del santo per le vie del centro con successiva solenne benedizione degli animali in piazza Umberto I che per l’occasione diviene un piccolo zoo con tanti animali; cani e gatti di tutte le razze, cavalli, capre, uccelli, tartarughe e anche altro.

A Monte Vidon Corrado, il programma ci svolgerà presso la chiesa del Carmine nel borgo del paese: alle 8 e fino alle 13 ci sarà la benedizione del pane e distribuzione alle famiglie, alle 12 solenne benedizione degli animali.

A Montegiorgio le cerimonie di benedizione del pane si svolgeranno nelle chiese della parrocchia, mentre alle 10 nella chiesa Madonna delle Grazie a Crocedivia alle 10 di domenica si terrà la benedizione degli animali.

A Servigliano, il programma si articolerà nell’arco della giornata a partire dalla santa messa delle 8,30 con la benedizione del pale che sarà distribuito nell’arco dell’intera giornata, alle 15,30 in piazza Roma solenne benedizione degli animali.