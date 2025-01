L’opera degli studenti del classico. Riportano alla luce frammenti di storia

Gli studenti del Liceo Classico "A.Caro" riportano alla luce frammenti della storia di Fermo: continua il progetto sulle lettere Indipetae dei Gesuiti di Fermo. Un’attività scolastica, già sperimentata dagli alunni del liceo fermano, affascina ancora studenti e docenti: il progetto di trascrizione delle lettere Indipetae inviate dal Collegio dei Gesuiti di Fermo, fondato nel XVI secolo e divenuto poi la sede storica del Liceo Classico. Si tratta di un lavoro di ricerca inaugurato dal compianto preside, Piero Ferracuti, e condotto, nel corrente anno scolastico, dalle classi 3AC e 4AC dell’Annibal Caro. Questo progetto non solo offre un’occasione proficua di apprendimento, ma contribuisce anche alla conservazione di un patrimonio storico di grande valore raccolto nell’ARSI (Archivium Romanum Societatis Iesu) e in corso di digitalizzazione nel Digital Indipetae Database del Boston College, dove confluiranno le trascrizioni degli studenti del Liceo "A. Caro".

Le lettere Indipetae sono documenti scritti dai membri della Compagnia di Gesù, con cui giovani gesuiti chiedevano al generale dell’Ordine di essere inviati come missionari nelle terre più lontane e difficili. Questi testi, che rappresentano un’importante testimonianza del fervore missionario, sono carichi della fede, del sacrificio e delle aspirazioni dei religiosi dell’epoca. Nel caso del Collegio dei Gesuiti di Fermo, tali lettere offrono la possibilità di immergersi nella vita dell’Ordine della regione marchigiana e nel contesto culturale, religioso e politico di allora.

Il progetto, promosso dal Liceo "A. Caro" in collaborazione con la Biblioteca "Romolo Spezioli" di Fermo e con l’Institute for Advanced Jesuit Studies del Boston College, prevede il coinvolgimento diretto degli studenti nella trascrizione e nell’analisi di queste lettere, conservate in antichi manoscritti. Dopo un’introduzione metodologica da parte degli archivisti, come Emilia Marrozzini, e degli storici, come Elisa Frei, docente di storia della Chiesa Cattolica presso l’Università degli studi di Francoforte, e ancora della Marina Massimi dell’Università di San Paolo del Brasile, i ragazzi stanno per intraprendere un lavoro di squadra, decifrando le grafie dell’epoca e interpretandone linguaggio e contenuti.

"È un’attività che va oltre la semplice ricerca – spiegano i docenti Caterina Quondamatteo e Francesco M. Castiglioni, referenti del progetto – gli studenti imparano a confrontarsi con le fonti primarie, a comprendere la mentalità di un’epoca e a valorizzare il patrimonio culturale della nostra città". Il progetto culminerà con una conferenza conclusiva aperta al pubblico, durante la quale saranno esposti i documenti trascritti, corredati dalle analisi e dalle riflessioni dei ragazzi, che per l’occasione presenteranno anche una breve pubblicazione. Importante il contributo della biblioteca civica con la direttrice Maria Chiara Leonori e della dirigente del liceo, Cristina Corradini.