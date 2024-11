L’Ufficio di prossimità non ci sarà, Cesetti attacca l’Amministrazione

L’istituzione del servizio di ‘Ufficio di prossimità’, per le semplici pratiche di carattere legale aveva da subito richiamato l’attenzione del consigliere regionale del Pd e comunale di Montegiorgio Fabrizio Cesetti, che ora torna a richiedere maggiore attenzione da parte del sindaco Michele Ortenzi. "Abbiamo avuto la conferma che il Comune di Montegiorgio non ha mai presentato alla Regione Marche – spiega Cesetti – un’istanza di manifestazione di interesse, né in forma singola né in forma associata, per l’istituzione di un Ufficio di prossimità. Un danno enorme per il nostro territorio, perché questo progetto ha una grande valenza strategica, in particolare alle fasce più deboli, capace di ridurre le distanze tra i cittadini e il sistema giustizia. Ringrazio l’assessore regionale Brandoni che ha smentito le pseudo ragioni con cui il sindaco di Montegiorgio ha maldestramente tentato di giustificare la sua decisione di non presentare la domanda per creare un Ufficio di Prossimità, tra cui la sua presunta insostenibilità economica per le casse comunali. Come ricordato da Brandoni, molti sindaci si sono mossi insieme ai colleghi per ottenere questo importante risultato a favore delle loro comunità. Montegiorgio aveva tutte le carte in regola per rientrare nella graduatoria, ma è mancata la volontà politica dell’Amministrazione di fare la richiesta". Queste le considerazioni dell’esponente del Pd. "L’assessore Brandoni – conclude Cesetti – mi ha annunciato che esiste ancora uno spiraglio per rientrare nella domanda, pertanto invito il sindaco a ritornare responsabilmente sui suoi passi. Montegiorgio e l’intera valle del Tenna non possono continuare a essere penalizzate da un’Amministrazione comunale inconcludente, inadeguata, succube degli interessi dei privati, ma soprattutto incurante dei disagi da essa stessa creati ai cittadini".

a.c.