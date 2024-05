L’uscente Caraceni: "Voglio finire le opere"

Il candidato sindaco Gilberto Caraceni ha 70 anni e fa il geometra. La sua lista è Massa Fermana Bene comune, con: Valentina Bellabarba - Iginio Roberto Calamita - Michele Forti - Eros Giancamilli - Ivan Grasselli - Elisa Morresi - Giada Seccacini - Manuele Sergolini - Luca Tesei - Lucrezia Valeri

Caraceni, i motivi della candidatura?

"Voglio continuare ad essere il sindaco di tutti, di aiuto per i miei cittadini e per il territorio. Voglio mettere le mie esperienze e capacità a disposizione di tutti".

Quale sarà la prima cosa da fare per il paese?

"Completare tutte le opere che abbiamo avviato in questi anni. Per il futuro si intende mantenere lo stesso approccio e impegnarsi ancora di più per garantire crescita, sviluppo, equità, diritti e servizi alla comunità. Fra i punti più importanti del nostro programma ci sono: l’acquisto, ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio ‘ex fabbrica Rosati’ al fine di promuovere lo sviluppo locale e sociale e l’insediamento di nuove attività produttive; il completamento delle opere finanziate con i fondi Pnc-Pnrr fra cui il Polo Museale (ex fabbrica Passerini), che ospiterà il Museo degli antichi mestieri e laboratori universitari in collaborazione con la Politecnica delle Marche; il ripristino e miglioramento del Convento dei Frati Francescani. Per quanto riguarda il sociale, la realizzazione di un centro medico polifunzionale in grado di offrire servizi di qualità".

Perché votarvi?

"Per l’impegno mostrato in questi anni, la presenza giornaliera al fianco della comunità. Per la nostra capacità di realizzare non solo grandi opere pubbliche, ma anche risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana". a.c.