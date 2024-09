Malore mentre consegna i pacchi. Corriere 50enne a Torrette

Stava effettuando alcune consegne a bordo del suo furgone, quando ha accusato un malore: si è reso subito conto che era qualcosa di grave e dopo aver zigzagato senza mai perdere il controllo del mezzo, è riuscito ad accostare e a chiedere aiuto. Strage sfiorata nella tarda mattina di ieri quando un 50enne del posto ha evitato il peggio per lui e per i tanti pedoni in transito a quell’ora di punta. Era da poco passato mezzogiorno quando l’uomo che si trovava in una via adiacente al lungomare sud ha accusato il malore che sarebbe potuto essere fatale a lui e ai passanti. Dopo qualche sbandata il 50enne è riuscito ad accostare sul bordo della strada ed ha chiesto aiuto ad un giovane che si trovava nelle vicinanze. Il ragazzo ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Sono stati attimi concitati, perché le condizioni del 50enne sono andate via via peggiorando e, dopo le prime cure sul luogo in cui si è consumato il malore, i soccorritori hanno deciso di allertare l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale regionale Torrette di Ancona per un sospetto attacco cardiaco.

A quel punto i sanitari della Croce Verde, una volta individuata l’area per l’atterraggio dell’elisoccorso, hanno raggiunto la zona industriale per passare le consegne ai loro colleghi a bordo dell’elicottero, che sono immediatamente ripartiti alla volta del pronto soccorso del nosocomio dorico. Qui i medici hanno sottoposto il paziente a tutti gli esami di rito per poi condurlo in sala operatoria dove è stato effettuato un intervento per risolvere il problema che aveva causato il malore. Il 50enne è stato poi ricoverato nella divisione di rianimazione in prognosi riservata.

Fabio Castori