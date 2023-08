Maltempo: fulmine sulla chiesa a Fermo, crolla un pezzo del muro della torre

Fermo, 5 agosto 2023 – Giornata funestata dal maltempo anche quella di oggi. Tra incidenti, fortunatamente senza conseguenze gravi, e allagamenti provocati dalla pioggia battente, ci sono anche da registrare i danni provocati da un fulmine che ha colpito il campanile della chiesa di Sant’Agostino in piazzale Alvaro Valentini, la cosiddetta Piazzetta.

Erano da poco passate le 16,30 quando la furia di un temporale improvviso si è scatenata sulla città con tuoni e saette. Una di queste ha colpito il campanile della chiesa distruggendo una porzione della torre orologio e facendo precipitare a terra alcuni pezzi di muro che sono finiti su un’auto in sosta. Fortunatamente all’interno del mezzo non c’era nessuno e sono stati registrati danni solo alla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che hanno messo la zona in sicurezza e transennato la porzione di largo Alvaro Valentini potenzialmente a rischio.

I pompieri hanno poi ispezionato i tetti dello stabile per quantificare i danni e cercare di capire se potesse essere ancora agibile. Per il momento la chiesa resta chiusa in attesa di ulteriori sopralluoghi. Sul posto anche una pattuglia della municipale che si è attivata per la regolamentazione del traffico. Traffico che è stato convogliato nelle due vie laterali, in quanto Corso Marconi è stato chiuso nella porzione che collega Piazzetta a largo Fogliani. Sul fronte pioggia da registrare nella periferia della città diversi allagamenti di garage e seminterrati.

Oggi nelle Marche sono stati una settantina (alcune chiamate sono in coda) gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli allagamenti di locali e strade, alberi caduti in particolare nelle province di Ancona (Osimo, Castelfidardo, Numana e Jesi) e Macerata (Porto Recanati).

Nell'Anconetano, i vigili del fuoco hanno eseguito complessivamente oltre 45 interventi in vari centri della provincia sempre per piccoli allagamenti, riguardanti soprattutto problemi fognari, o piante cadute in strada/pericolanti. Non si sono comunque registrati particolari danni.

In provincia di Macerata, vigili del fuoco in azione a Porto Recanati per vari allagamenti e rami caduti in strada. Per la giornata di domani, 6 agosto, la Protezione civile Marche non ha previsto fenomeni significativi di maltempo e dunque non c'è nessun allertamento.