Marcattili e Vecchi: "Promozione grazie al social media marketing"

"Comune e Ataf lanciano la campagna di social media marketing", L’enunciato suona bene e lascia presagire un radicale cambiamento nell’esecuzione della promozione, utilizzando le più moderne tecnologie del digitale. Certo si tratta di approcci virtuali ma che possono essere molto vasti e più efficaci rispetto a quelli ottenuti lasciando delle brochure in una fiera del turismo, con la speranza che qualcuno le veda e si convinca di venire a Porto San Giorgio. Un po’ come è stato fatto con la fiera di Nizza. Responsabili del progetto saranno, per il Comune, l’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili; per l’associazione albergatori Ataf, il presidente, Gianluca Vecchi. Il pensiero di Marcattili: "Gli obiettivi della nostra campagna sono: far conoscere Porto San Giorgio a un pubblico più ampio e invogliare i viaggiatori a visitare la nostra città. Attraverso i social media puntiamo ad una interazione strategica per coinvolgere una community appassionata alle nostre bellezze". Lo slogan è "Porto san Giorgio un mare di...": il visual del brand è stato rinnovato con un design caratterizzato dalla centralità del nome con colori freschi ed attrattivi. I totem posizionati in piazza Matteotti, viale Cavallotti e via Oberdan consentono a chi arriva di avere in maniera istantanea un accesso ai canali digitali per conoscere eventi ed opportunità. A breve ne saranno messi altri nella zona nord e sud". Il presidente Vecchi precisa: "La campagna social e web, già avviata lo scorso anno attraverso i canali portosangiorgio.it e portosangiorgioturismo.it, è partita dall’analisi dei dati del flusso turistico 2023 per arrivare ad un aumento della brand awareness di Porto San Giorgio come destinazione turistica di mare e far crescere l’engagement con i potenziali turisti, incoraggiandoli alla prenotazione della vacanza al mare. "Siamo partiti lavorando sull’Umbria con le proposte di primavera - continua Vecchi - spostandoci poi al nord Italia tra Emilia, Lombardia e Veneto con l’intento di suscitare curiosità. I contenuti della nostra campagna saranno vari e di alta qualità. "Il lavoro dell’assessore allo sport Fabio Senzacqua - conclude Vecchi - ha consentito in questo inizio 2024 nuovi eventi come il torneo di calcio giovanile di Pasqua e la ginnastica ritmica a fine aprile che hanno riempito gli hotel della città e non solo".

Silvio Sebastiani